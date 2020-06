MCA-Bénin II: bilan d’étape à deux ans de la fin du programme

Le 22 juin 2020, le MCA Benin 2 a bouclé 3 sur les 5 ans de mise en oeuvre de son Programme. Dans ce cadre, les responsables du programme ont tenu, ce jeudi 25 juin 2020, depuis leur siège, une visioconférence de presse au cours de laquelle ils ont partagé, avec les professionnels des médias, le bilan d’étape des 3 ans de mise en oeuvre du programme.

C’est par une visioconférence, conjointement animée par Chritopher Broughton, directeur résident du MCC, Gabriel Dégbégni, coordonnateur national de MCA-Bénin II, et Joel Akowanou, directeur des opérations, avec la facilitation de Karine Gbaguidi Kérékou, qu’un bilan d’étape, à deux ans de la fin du programme, a été présenté, ce jeudi, aux professionnels des médias.

Officiellement entré en vigueur le 22 juin 2017, le MCA-Bénin II veut accroître l’offre énergétique du Bénin, en mettant en œuvre quatre projets. Dans son développement, le coordonnateur national du programme, Gabriel Dégbégni, a fait le tour d’horizon des quatre programmes.

Ce qu’il faut retenir de son intervention, c’est que, sur le plan des réformes politiques, les bases de la coopération avec les institutions et de l’aménagement du cadre institutionnel des interventions ont été jetées. En exemple, un contrat-plan a été conclu entre la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) et l’Etat ; l’étude de faisabilité pour la création d’une société de production de l’électricité a été lancée ; et le MCA-Bénin II vient de signer un accord de mise en œuvre avec la SBEE, ce qui fait de cette dernière un partenaire pour l’exécution de trois des quatre projets du programme.

En ce qui concerne l’implantation des infrastructures de production et de distribution d’électricité proprement dite, les travaux préliminaires vont bon train. Les termes de références relatifs à plusieurs futurs chantiers ont été élaborés. C’est le cas notamment pour l’étude de conception et d’ingénierie détaillée pour la construction des centrales solaires photovoltaïques. L’étude pour la réhabilitation, la modernisation et le renforcement de la centrale hydroélectrique de Yéripao entre aussi dans ce cadre.

Le projet d’accès à l’électricité hors-réseau a, quant à lui, enregistré le lancement de la Facilité de l’énergie propre hors-réseau qui permettra d’accroître l’accès à l’électricité, pour la majorité de la population actuellement non desservie par le réseau conventionnel dans les zones rurales et péri-urbaines.

Quid du programme MCA-Bénin II?

Le programme Millennium Challenge Account Benin II est un don de 375 millions de $ du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, auquel le gouvernement du Bénin a apporté une contribution de 28 millions $. Sur cinq ans, ces fonds serviront à financer divers projets, afin d’augmenter la capacité du Bénin à produire l’électricité.

L’objectif est de réduire la pauvreté par la promotion des activités de transformation agroalimentaires, lesquelles nécessitent la disponibilité d’une énergie électrique efficace et fiable. Le programme du MCA-Benin II s’exécutera à travers quatre projets majeurs :

la réforme des politiques et renforcement institutionnel ;

la production d’électricité ;

la distribution d’électricité ;

l’accès à l’énergie hors-réseau.

Bilan de réalisation à deux ans de la fin du programme

A en croire le coordonnateur national du programme Millennium Challenge Account Benin II, en terme du bilan à deux ans de la fin du programme, il faut retenir que le taux d’engagement du programme est évalué à 78%. Le taux de décaissement est de 22%, avec un taux d’exécution physique de 30%/

La crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 a eu d’impact sur la réalisation des activités en cours. Mais, en dépit de ces perturbations enregistrées dans la mise en oeuvre du programme, il donne l’assurance que tout sera mis en oeuvre pour que, durant les deux ans restants, le programme soit conduit à son terme, afin qu’aucun fonds ne retourne aux Etats-Unis.