« Mbappé est le futur du PSG »

Dans un entretien accordé au ‘Journal du dimanche’, Leonardo a évoqué plusieurs sujets relatifs à l’actualité du foot. Le directeur sportif du PSG s’est confié sur l’avenir des deux stars parisiennes, Neymar et Mbappé, annoncées respectivement au Barça et au Real Madrid.

Ils sont les poumons du PSG. Neymar et Mbappé affolent les compteurs du club parisien, depuis quelques saisons. Si le Brésilien n’est plus à présenter, tant ses exploits au Barça parlent pour lui, le Français a connu, ces dernières années, une ascension fulgurante. Très complice sur le terrain, les deux stars ont ramené les champions de France sur la scène européenne. Des Prouesses qui ne laissent plus indifférents, les cadors sur le continent. Les deux joueurs sont sous contrat avec le club francilien jusqu’en 2022 et devraient l’honorer jusqu’au bout. « Rien ne nous dit le contraire. Ils ont encore deux ans de contrat, et on pense plutôt à l’après avec eux. On veut avancer », assène Leonardo, dans les pages du ‘Journal du Dimanche’.

Neymar est annoncé, depuis l’été dernier, au Barça, lui qui aurait clamé son envie de revenir dans son ancien club. « On n’en a plus parlé. Je pense qu’il était content, il a fait une très bonne saison, il était très impliqué », confie le directeur sportif du PSG. Et pour ce qui est de Mbappé, dont le destin serait lié à celui du Real Madrid, le Brésilien le juge intransférable. Pour Leonardo, le Champion du monde en titre reste l’avenir du PSG. « Il est le futur du PSG. C’est ce que tout le monde veut. L’idéal serait de le prolonger. Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont 32 et 35 ans; Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans et ils sont chez nous. Il n’y a pas besoin de trop réfléchir. On profite de l’avoir, parce que c’est quelque chose d’énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer ensemble« , tonne le directeur sportif brésilien.