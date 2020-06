« Mbappé doit quitter le PSG » pour gagner le ballon d’or

Luka Modric ne voit pas Kylian Mbappé développer tout son potentiel en restant au PSG. Le milieu de terrain du Real Madrid conseille à l’attaquant parisien de quitter le club francilien, s’il souhaite, un jour, gagner le ballon d’or.

Alors que les dirigeants parisiens persistent que Kylian Mbappé est le futur du PSG, de plus en plus de voix conseillent au joueur de quitter le club, s’il souhaite franchir un nouveau palier dans sa jeune carrière. Le dernier en date est le milieu de terrain du Real Madrid, Luka Modric. L’international croate pense que l’attaquant français a la capacité d’atteindre le sommet du football mondial, mais qu’il doit pour cela évoluer dans un championnat où la concurrence est plus forte. « Mbappé a tout pour dominer la scène [du football]. Mais je pense que, pour franchir ce palier, il doit aller dans un championnat où son équipe ne gagne pas si facilement« , a déclaré Modric à La Gazzetta dello Sport.

Le Champion du monde est régulièrement cité en Espagne chez le Real Madrid où il aurait été ciblé comme priorité pour la prochaine saison. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, qui souhaite le conserver à la fin de son contrat. On parle même d’un nouveau bail XXL avec une revalorisation salariale très juteuse. Or, en signant au Real, le Français perdrait à coup sûr ces énormes avantages et risquerait même de voir ses émoluments rabaissés. Un vrai dilemme pour Mbappé, qui doit choisir entre la sécurité salariale et le ballon d’or.