Mario Balotelli envisage de s’installer en Afrique pour fuir le racisme

Parce que le racisme devient le sujet d’actualité dans le monde, le footballeur italien, Mario Balotelli, a indiqué qu’il pourrait, dans un proche avenir, envisager la possibilité de joueur en Afrique pour échapper au racisme.

Dans un rapport de Nairobi News, Mario Balotelli s’est exprimé ce week-end à la suite de retombées avec son club, Brescia, au milieu des informations, selon lesquelles le club italien l’avait limogé à la suite d’une dispute avec le président, Massimo Cellino. Selon les médias italiens, Balotelli aurait raté 10 jours d’entraînement, ce qui lui aurait créé des ennuis avec son club. Cependant, cette version n’est pas celle de l’attaquant, qui semble attribuer ses derniers problèmes à la couleur de sa peau.

« Mon prochain déménagement devrait être hors d’Europe. Je devrais être en Afrique ou en Amérique du Sud. Au moins là, j’ai quelque chose en commun avec les gens. Ma peau sera guérie de tous les abus qu’elle a subis. Je n’irai pas là-bas pour jouer pour beaucoup d’argent, c’est plus de l’air frais et de la relaxation de l’esprit », a expliqué le joueur d’origine Ghanéenne. « En Europe, j’ai perdu la passion. Même aller à la formation est un fardeau. Argent de côté, bonheur en avant », a-t-il ajouté. Maintenant âge de 24 ans, Mario Balotelli a été au centre de la controverse tout au long de sa carrière. Il a mis fin à ses contrats à l’Inter Milan et à l’AC Milan en Italie, à Nice en France, ainsi qu’à Manchester City et Liveroool, en Angleterre, sous un nuage de controverse. S’il concrétise ses plans, il devrait déménager en Afrique du Sud ou en Afrique du Nord.