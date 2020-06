Maria Mobil à nouveau célibataire

En couple avec le jeune footballeur américano-ivoirien, Jonathan Morrison, Maria Mobil vient de larguer ce dernier. La bimbo togolaise a annoncé, sur les réseaux sociaux, qu’elle est à nouveau un cœur à prendre.

L’aventure n’aura duré que quelques mois. Maria Mobil vient d’officialiser sa rupture définitive avec le footballeur ivoirien, Jonathan Morrison. En février dernier, la bimbo togolaise avait annoncé à ses fans qu’elle se séparait de son homme, après qu’elle a découvert que ce dernier l’avait trompée en allant enceinter une autre femme. Mais finalement, la coache sportive est revenue sur sa décision, suite aux plaidoyer de son fiancé, qui l’aurait convaincue à enterrer la hache de guerre. Une nouvelle qui avait réjoui les fans de la mannequin, très nombreux sur les réseaux sociaux, sauf que la jolie « Amina » préparait un gros coup.

Sur ses canaux officiels, la nudiste a surpris ses fans en annonçant qu’elle est de nouveau célibataire. En effet, sur son compte Instagram, en légende d’une photo d’elle arborant une perruque, elle écrit : « Célibataire et prête à exploser« . Si pour l’heure, on n’ignore encore les causes réelles de cette brusque séparation, une chose est sûr : Maria Mobil est de nouveau un cœur à prendre. Avis donc aux potentiels candidats qui souhaitent s’offrir les bonnes grâces de la sulfureuse togolaise.