Mali : les partisans du président IBK se mobilisent

Alors que certains manifestants se sont mobilisés, ces derniers jours, au Mali, pour réclamer la démission du président de la république, Ibrahim Boubacar Keita, d’autres, par contre, ont organisé une contre-manifestation pour ainsi apporter leur soutien au chef de l’Etat.

Selon un rapport de RFI, les partisans du président malien, IBK, se mobilisent pour encourager leur président et lui apporter leur soutien, afin qu’il ne cède pas à ceux qui appellent à son départ du pouvoir. Dimanche, la plateforme Convergence des Forces Républicaines (CFR), une plateforme composé de partis, d’associations politiques et d’organisations de la société civile, est montée au créneau pour « réaffirmer sa détermination à soutenir les institutions de la République, à commencer par le président malien, dont l’opposition réclame la démission », indique RFI.

Dans une déclaration, tout en reconnaissant l’existence d’une crise politique dans le pays, la plateforme souligne que « nous nous battons pour les principes républicains, nous défendons donc les institutions de la République, dont la première est le président de la République. Boubacar Keïta a été élu démocratiquement et cela sans aucune ambiguïté. La seule voie possible pour sortir de la crise actuelle est celle du dialogue. Nous n’avions pas d’autre choix que de dialoguer». Notons que le président avait appelé les manifestants à dialoguer, mais les exigences de sa démission se sont poursuivies. Le Mali est enlisé dans une crise sécuritaire aiguë, depuis plusieurs années, et, malgré l’implication de l’armée française, la situation va de mal en pis.