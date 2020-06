« Malheureusement pour la Juventus… », Chiellini dit tout ce qu’il pense de Cristiano Ronaldo

Recruté l’été dernier par la Juventus pour aider le club à gagner la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo peine toujours à exporter, en Italie, ses prouesses réalisées au Real Madrid. Mais pour ses coéquipiers, c’est déjà une chance d’avoir le Portugais chez les Bianconeri.

Quart de finaliste, l’année dernière, battu en huitième de finale aller, lors de l’édition en cours, Cristiano Ronaldo est encore à mille année-lumière de l’objectif pour lequel il a été recruté par la Juventus, à savoir, gagner la Ligue des champions. Malgré le Scudetto gagné la saison dernière et le titre de meilleur butteur empoché, le Portugais semble de moins en moins incisif à l’image de sa prestation médiocre, vendredi, en Coupe d’Italie face à l’AC Milan. Des signaux qui font dire à plusieurs observateurs du cuir rond que l’ancien Red Devils est proche de la fin.

Une analyse que ne partage pas Giorgio Chiellini. Pour l’international italien, la signature du Portugais est une chance pour la Juventus, qui profite du talent du joueur, depuis deux ans. « Malheureusement pour la Juve, il nous a marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Et, heureusement, il est maintenant mon coéquipier ! Il est d’un autre niveau, il l’a toujours prouvé et je pense qu’il est juste de l’admettre. Depuis son arrivée, il a d’ailleurs beaucoup apporté à la Juve. Quand on a un tel talent dans son équipe, il est dommage de ne pas l’exploiter au maximum », estime le défenseur turinois à l’occasion d’un live Instagram.