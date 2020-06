Lutte contre la Covid-19 : L’épidémiologiste Covalic préconise la promotion de la santé publique

Le Bénin compte, à ce jour, 305 cas confirmés à la Covid-19, dont 4 décès, selon les chiffres officiels. Pour une lutte efficace contre cette pandémie, l’attaché de recherche en santé publique, Melic Covalic Bokossa, préconise quelques stratégies.

Pour ce chercheur, en promotion de la santé, il y a trois stratégies, cinq niveaux d’action et sept principes et valeurs, propres à la promotion de la santé et qui pourront lutter efficacement sur n’importe quel phénomène de santé.

Il s’agit, entre autres, de l’Intersectorialité, de l’autonomisation communautaire, de l’équité en santé et de la durabilité des actions.

« De manière efficace, ces quatre valeurs de la promotion de la santé pourront compléter les différentes stratégies du gouvernement et lutter efficacement contre la covid-19 au Bénin », a estimé Melic Bokossa.

Dans son développement, il a fait comprendre que les actions intersectorielles sont cruciales pour relever ce défi de santé publique qu’est la Covid-19.

Ces actions impliquent la mobilisation des actions et la collaboration de l’ensemble de la société et de l’ensemble du gouvernement. « Certaines stratégies ont déjà été mises en œuvre pour articuler différents secteurs de la société, en réponse à la menace. Mais ces réponses peuvent être amplifiées avec une approche multidisciplinaire de groupe de travail qui sont basées sur la communauté avec des approches de l’ensemble de la société », a-t-il précisé.

Pour lui, il faut renforcer l’action communautaire pour pouvoir accueillir et fournir des soins aux personnes touchées par la Covid-19, dans des établissements à taille humaine. Ceci peut réduire la pression sur les hôpitaux et leur permettre de mieux répondre au défi de l’heure.

« Une approche communautaire également facilite le soutien aux membres vulnérables de ces communautés pour garantir l’équité», a conclu l’attaché de recherche en santé publique, Melic Bokossa.