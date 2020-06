Luka Modric : « Mourinho a fait pleurer Cristiano Ronaldo »

Recruté en 2010 par le Real Madrid, José Mourinho a été remercié en 2013, après une saison catastrophique du club espagnol et ses relations conflictuelles avec les cadres du vestiaire, tel que Cristiano Ronaldo. Un souvenir pas très reluisant, dont se souvient Luka Modric.

Les derniers mois de José Mourinho au Real Madrid ont été le théâtre de beaucoup de tensions dans le vestiaire merengue. Témoin de ces scènes, Luka Modric évoque, dans sa biographie personnelle, un épisode impliquant Mourinho et … Cristiano Ronaldo. Tout cela remonte à 2013 lors de la pause d’un match de la Copa del Rey. Mourinho a commencé à critiquer durement CR7, et les responsables du vestiaire ont été obligés d’intervenir avant que la situation ne dégénère. « J’ai été surpris par la réaction de Mourinho. Nous étions en train de gagner 2-0 en Coupe d’Espagne, mais Ronaldo n’a pas poursuivi l’un des adversaires lors d’une remise en jeu. J’ai vu José furieux contre Cristiano et les deux se chamaillaient pendant longtemps sur le terrain« , raconte le Ballon d’or 2018, dans un extrait publié par le Corriere dello Sport.

Une situation qui a beaucoup affecté CR7, se souvient l’international croate : « Lorsque nous sommes allés au vestiaire, à la pause, j’ai vu Ronaldo désespéré et en larmes. Il a dit: ‘Je fais de mon mieux et il continue de me critiquer’. Après un certain temps, Mourinho est entré et a commencé à faire rage contre le Portugais, contestant sa responsabilité pendant le match. Les esprits se sont tellement échauffés que seule l’intervention des compagnons a évité une véritable bagarre entre eux deux « , a-t-il ajouté.