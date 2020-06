Luka Modric : « Cristiano Ronaldo veut toujours gagner »

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Luka Modric est revenu sur sa relation avec Cristiano Ronaldo, du temps où le Portugais évoluait au Real Madrid. Le Ballon d’or 2018 a évoqué l’esprit de gagnant de la star de la Juventus, qui a toujours soif de trophées.

En huit saisons en Espagne, Luka Modric a pratiquement tout gagné au Real Madrid. Milieu offensif hors pair, l’international croate a permis, avec son ancien coéquipier, Cristiano Ronaldo, aux Merengues de remporter quatre Ligue des champions, dont trois consécutives. Une époque glorieuse, dont se souvient l’ancien joueur de Tottenham, qui confie avoir beaucoup appris du Portugais.

Pour lui, Cristiano Ronaldo avait manqué au Real, depuis son départ pour la Juventus, en 2018. « Parler des capacités de Ronaldo me semble trivial : il est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Ses buts et son caractère nous ont manqués. Cristiano veut toujours gagner, il nous a motivés et nous a fait réagir. En tant que personne, il est donc un 10 – il a un grand cœur et est toujours prêt à aider ceux qui sont dans le besoin« , a-t-il confié à la presse italienne.