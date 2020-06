L’OMS déclare la fin d’une épidémie en RDC

La deuxième vague de l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo est officiellement terminée, ont déclaré, jeudi, les autorités du pays.

Ayant duré près de deux ans avec plus de 2 200 décès, malgré des vaccins et des traitements efficaces, qui ont considérablement augmenté les taux de survie, l’épidémie à virus Ebola a resurgi, en RDC, en début de cette année. L’épidémie s’est poursuivie alors que les premiers agents de santé intervenants ont eu du mal à accéder aux points chauds du virus dans l’est du Congo. Cependant, cette nouvelle vague a été maîtrisée et l’Organisation mondiale de la santé a confirmé que le virus est définitivement éradiqué.

« Aujourd’hui, nous célébrons une occasion joyeuse, la fin de la 10ème épidémie #Ebola dans #DRC. Cette épidémie nous a tellement pris, en particulier de la population du Congo – Kinshasa, mais nous en sommes sortis avec de précieux leçons et outils: un vaccin homologué, des traitements efficaces identifiés « , a tweeté Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé. Le Congo a subi de nombreuses épidémies d’Ebola, depuis la découverte du virus près du fleuve Ebola, en 1976, soit plus du double de tout autre pays. Ses forêts équatoriales sont un réservoir naturel pour le virus, qui provoque des vomissements et des diarrhées sévères et se propage par contact avec les fluides corporels.