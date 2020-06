Liverpool : Naby Keita embourbé dans une affaire d’agression sexuelle

Le joueur de Liverpool, Naby Keita, est accusé d’agression sexuelle par une femme, sur les réseaux sociaux. L’affaire n’a pas été relayée par la presse anglaise, mais la victime a présenté les preuves de ce qu’elle affirme, sur Twitter.

Annoncé sur le départ à cause de son maigre temps de jeu, Naby Keita vient d’être cité dans une sale affaire, qui risque de le dégager de Liverpool. Mardi, une femme à accusé le joueur guinéen d’avoir tenté de l’agresser sexuellement. Dénommée Pontso Diamini, la dame a utilisé son compte Twitter pour expliquer ce qui s’est passé le 18 janvier, quand le joueur des Reds l’a attaquée sexuellement au cours d’une petite fête organisée par ce dernier. « Le 18 janvier 2020, j’ai été agressée sexuellement par le joueur de Liverpool, Naby Keïta. Je l’ai signalé à la police du Grand Manchester et à la police du Merseyside, avec toutes les preuves/enregistrements et les appels où ses proches ont demandé à me rencontrer pour s’excuser. Et tout ce qu’ils m’ont dit, c’est que c’était leur parole contre la mienne. Au diable le système, il m’a laissé tomber », a déclaré la femme.

« Ma copine m’a invité à la fête de Naby à Formby. A la fin de la nuit, Naby a dit qu’il m’avait appelé un taxi, mais il a menti. Il n’est jamais venue. Quand tout le monde est parti et que j’étais seule, il a commencé à me toucher. J’ai répété plusieurs fois que je ne voulais pas. Puis il m’a offert de l’argent. Et j’ai refusé« , a poursuivi Pontso. « J’ai demandé à Naby d’aller aux toilettes et j’ai envoyé un SMS à ma mère. Je l’ai appelée et lui ai demandé de rester au téléphone jusqu’à l’arrivée du taxi. Il était très en colère quand il a réalisé que je parlais au téléphone et m’a dit d’attendre dehors« , raconte-t-elle.

Plus tard, confie la dame, les proches de l’international guinéen l’aurait contactée pour avoir un rendez-vous, que le joueur allait s’excuser de s’être comporté de cette façon.

On the 18th January 2020 I was sexually assaulted by @LFC player #nabykeita.Reported it to @gmpolice and @MerseyPolice.With all evidence/recordings &calls where his people requested to meet to apologise, I was told that it was his word against mine.Fuck the system it failed me. — Pontso Dlamini (@popcornpontso) June 22, 2020

Voilà une affaire qui n’arrange certainement pas la difficile adaptation de Naby Keita à Liverpool. Pour l’heure, le joueur n’a pas encore officiellement réagi à ces allégations.