Liverpool – Everton: Mohamed Salah s’est fait recaler à l’entrée du stade

Après plus de trois mois sans jouer, Liverpool n’a pu faire mieux qu’un nul sur le terrain de son rival d’Everton (0-0), dimanche, pour sa rentrée en Premier League. Egalement pour cette 30e journée de Premier League, Mohamed Salah a connu une petite mésaventure en descendant du bus à Goodison Park.

Face à leurs voisins d’Everton, les Reds n’ont pu faire mieux qu’un terne match nul (0-0). Dans ce match de reprise pour les deux équipes, les joueurs de Jürgen Klopp ont eu une large possession de balle (70%). Mais Firmino, Mané et consorts manquaient clairement de rythme. Déjà en difficulté, avant l’arrêt du championnat avec trois défaites en quatre rencontres, toutes compétitions confondues, Liverpool ne s’est pas rassuré.

Mohamed Salah est remplaçant et s’est distingué

Si Everton et Liverpool se sont séparés sur un score nul et vierge, retardant un peu plus l’inévitable sacre des hommes de Jürgen Klopp en Premier League, Mohamed Salah s’est distingué, avant le match, en arrivant à Goodison Park. Masqué, comme tous ses coéquipiers et toutes les personnes présentes au stade, pour cause de Covid-19, l’ancien joueur de Chelsea et de la Roma avait oublié son laissez-passer.

Tout Mohamed Salah qu’il est, l’attaquant égyptien a dû retourner dans le bus pour se munir de son document sur feuille A4 et le présenter aux forces de sécurité à l’entrée du bâtiment. En Angleterre, on ne plaisante pas avec la sécurité. Pour ce match, Mohamed Salah, encore un peu juste physiquement, est remplaçant.