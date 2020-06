Lionel Messi : « Je suis prêt à me battre de nouveau »

Avec le déconfinement progressif des pays, les compétitions sportives s’ouvrent peu à peu. Une nouvelle qui réjouit Lionel Messi, qui confie vouloir tout faire pour ramener la prochaine Copa America en Argentine.

Sans aucun trophée majeur avec l’Argentine depuis son aventure en sélection, Lionel Messi est décidé à vaincre la malédiction en remportant la prochaine Copa America. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, le capitaine du Barça a évoqué son envie de ramener cette Coupe en Argentine. Alors que la compétition est décalée en 2021, en raison de la pandémie du coronavirus, la Pulga se dit prête à se battre pour cet objectif. « Inspirons les autres, et que d’autres nous inspirent. La Coupe la plus importante de toutes… c’est de rendre tout le monde heureux« , a-t-il déclaré. « Maintenant que le football est de retour, je suis prêt à me battre de nouveau pour cette Coupe », précise Messi, faisant comprendre à son pays et à ses supporters qu’il se battra jusqu’au bout encore une fois.

Le sextuple Ballon d’or a aussi fait part de sa joie de retrouver, à nouveau, les terrains de foot et, de surcroît, ceux de son pays, après plusieurs mois d’inactivité. « Être éloigné des terrains m’a fait réfléchir. Comme tout autre joueur, je veux retrouver les terrains« , a-t-il ajouté.