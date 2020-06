Lionel Messi est « le meilleur joueur de tous les temps », Samuel Eto’o

Dans une interview accordée à Marca, Samuel Eto’o encense Lionel Messi. Le Camerounais qui a côtoyé la Pulga durant plusieurs saisons à Barcelone dit qu’il est « le meilleur joueur de tous les temps ».

Dans une interview accordée à Marca, Samuel Eto’o ne tarit pas d’éloges à l’endroit de Lionel Messi, son ancien coéquipier au FC Barcelone (2004-2009). « Leo est le meilleur joueur du monde et le meilleur de tous les temps », affirme l’ancien international camerounais. « Je ferais toujours l’équipe en demandant à Messi qui il veut avoir à ses côtés. » a déclaré l’international Camerounais.

« Toutes les équipes du monde veulent un Messi. Il ne peut plus courir comme un gamin de 25 ans, même s’il continue parfois de le faire. Ce que nous, les Catalans, devons faire, c’est lui donner la meilleure équipe du monde pour qu’il continue de nous donner du plaisir. Je suis désolé pour lui, mais nous ne le laisserons jamais partir ni se reposer. Il doit jouer jusqu’à ses 70 ans pour que l’on continue à profiter de lui. » a-t-il déclaré.

Samuel Eto’o faisait partie d’une attaque dévastatrice au Barça qui comprenait également Thierry Henry et Ronaldinho et a remporté trois titres de champion d’Espagne, deux Ligues des champions et une Coupe du Roi au club. Le joueur de 39 ans a pu assister aux premières loges au développement de Messi, du talent brut à la superstar mondiale, et a déclaré que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne devienne l’un des meilleurs de la planète.