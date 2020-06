Ligue des champions : les dates de Juventus-Lyon et Barcelone-Naples connues

Avec la reprise de la plupart des championnats européens, l’UEFA met les bouchées doubles pour terminer la Ligue des champions, à l’arrêt depuis trois mois en raison de la pandémie du coronavirus. Un calendrier aurait été dévoilé, annonçant les dates des prochaines rencontres de la compétition.

Le retour des championnats européens rime forcément avec la reprise de la Ligue des champions. La prestigieuse compétition sur le continent a été suspendue lors des phases retours des huitièmes de finales en raison de la pandémie du coronavirus. Celle-ci se déroulera à partir des quarts de finale dans un seul et unique lieu, à savoir, Lisbonne. Selon ‘Sky Sport Italia’, l’UEFA aurait adopté un format resserré pour la reprise des compétitions qui se dérouleront toutes dans la capitale portugaise. En fait, il s’agira d’une sorte de « Final 8 » qui regroupera toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale. Les matches retour des 8es de finale, qui ne se sont pas encore déroulés, se tiendront, eux, normalement, dans un format classique : Juventus-Lyon se jouera à Turin le 7 août et Barcelone-Naples en Catalogne le 8 du même mois.

L’instance dirigeante du foot européen n’a pas encore officiellement annoncé les dates, mais de sources proches de l’instance indiquent que les dates sont déjà actées. En attendant donc l’annonce officielle, les quarts de finale se joueront entre le 12 et le 15 août, les demi-finales, les 18 et 19, et la finale, le 23. Les villes hôtes des prochaines finales européennes sont également dévoilées: le dernier acte de la Ligue des champions 2021 se jouera à Istanbul, et celui de 2022 à Saint-Pétersbourg. La Super Coupe d’Europe se jouera, de son côté, le 24 septembre prochain à Budapest.