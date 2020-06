Ligue 1: le PSG se sépare de Thiago Silva et Edinson Cavani (officiel)

L’aventure entre le Paris Saint-Germain et ces deux stars (Thiago Silva et Edinson Cavani) va s’arrêter à la fin de l’expiration de leurs contrats. L’information a été confirmée ce dimanche par le directeur sportif du club, Leonardo Nascimento.

C’est la fin d’une très belle aventure entre le club de la capitale française, et le duo Thiago Silva-Edinson Cavani. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, le brésilien a confirmé le départ des deux barons du vestiaire parisien à la fin de leur bail respectif. « Ça a été une décision très difficile à prendre« , a déclaré Leonardo.

« Ce sont des joueurs qui ont marqué l’histoire du club: on se demande toujours s’il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s’il ne vaut pas mieux éviter l’année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive« , a-t-il expliqué.

Thiago Silva et Edinson Cavani, deux idoles du Parc des princes arrivées au club respectivement en 2012 et 2013 sont des symboles de la décennie 2010 qui coïncide avec les débuts du projet qatari et des échecs à répétition en Ligue des champions. Ce grand ménage concerne également des joueurs en fin de contrat tels que Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Eric Maxim Choupo-Moting qui ne seront pas conservés.