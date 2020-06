Liga : Zinédine Zidane donne son avis sur la rivalité Lionel Messi – Cristiano Ronaldo

L’éternelle comparaison entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a encore de beaux jours devant elle. A quelques années de la fin de leurs carrières, les deux superstars continuent de concentrer, autour d’elles, l’attention des acteurs du cuir rond.

Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Le débat qui met aux prises deux des meilleurs joueurs de l’histoire semble interminable. Il y a les pro et les anti. Il y a ceux qui admirent le génie argentin et ceux qui adulent la machine portugaise. Les uns défendent le timide catalan, d’autres préfèrent l’egocentrique turinois. Entre Messi et Ronaldo, il y a un monde, une pluie de trophées collectifs et individuels, des millions de fans et surtout des statistiques ahurissantes. Chaque saison, les deux prodiges brisent de nouveaux records, et rares sont les semaines sans que l’un ou l’autre ne repousse les limites du talent individuel.

Pour Zinédine Zidane, les deux superstars se complètent. Ancien entraîneur de Cristiano Ronaldo, le technicien français estime que le Portugais a besoin de motivation pour atteindre les sommets et celle-ci se nomme : Messi. « Il faut le voir à l’entraînement. À l’entraînement chaque ballon, chaque match, chaque corner, il veut marquer, il veut gagner. Et quand il marque, il fait comme en match ! Il est content, il se met à genoux…« , a raconté « zizou » dans une récente interview accordée à la presse madrilène. « Cette rivalité qu’il a avec Messi…Il a pas besoin de ça, mais ce qui le maintient à marquer 55, 60 buts par saison, c’est le fait de se dire ‘cette année je dois en marquer un de plus que l’autre’ », a expliqué le Champion du monde 98.