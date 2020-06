Liga : une star du Barça au cœur d’une grosse polémique

Selon ‘Deportes Cuatro’, le défenseur du Barça, Nelson Semedo, est impliqué dans une fête interdite. Le joueur a été aperçu au cours d’une soirée arrosée, sans aucun geste barrière. Une situation qui survient à quelques jours de la rencontre face au Majorque en championnat.

C’est une situation, dont le Barça aurait bien aimé s’en passer. Défenseur blaugrana, Nelson Semedo vient d’inscrire son nom sur la longue liste des joueurs à comportement à risque, en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Le latéral droit catalan a été pris en flagrant délit dans une fête d’anniversaire où ils (ses amis et lui-même) ont enfreint toutes les règles de confinement. Cela s’est passé à Barcelone, une ville qui est en phase 2 de son déconfinement et où les mesures restrictives sont encore plus sévères que dans d’autres villes d’Espagne.

Sur les images publiées sur Instagram par le tatoueur du Portugais et relayées par ‘Sports Four’, on peut voir le joueur partager le repas avec ses amis. Il y avait de monde plus que ce qui était autorisé et personne ne portait ni de gants ni de masques. Des images qui peuvent servir de preuves en cas d’une sanction à l’égard du joueur. Semedo qui est lui(même annoncé sur le départ, vient sans doute compromettre dangereusement ses chances de porter la tunique barcelonaise, l’été prochain.