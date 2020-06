Liga : les trois défis de Messi pour cette fin de saison

Lionel Messi et le Barça retrouvent les pelouses le 13 juin prochain, après plusieurs mois de pause forcée, en raison de la pandémie du coronavirus. L’occasion pour la Puga de relever plusieurs défis pour ces 11 derniers matchs de Liga.

Le premier défi de Messi, pour cette saison un peu spéciale, est d’aller battre le record de Telmo Zarra dans le nombre de trophée « Pichichi ». La Pulga détient six récompenses, le même que l’ancien joueur d’athlétisme. Avec ses six Ballons d’or et son impact sur le jeu du Barça, Messi a toutes les cartes en main pour gagner son septième sacre et dépasser Zarra. Ce qui lui permettrait également d’égaler la légende Hugo Sanchez. Le capitaine blaugrana compte actuellement 19 buts, devant son poursuivant immédiat, Benzema, avec ses 14 réalisations.

L’autre défi moins accessible à l’Argentin est le Soulier d’or européen. Avec un Ciro Immobile étincelant depuis le début de la saison et un Robert Lewandoski en grande forme, Messi a peu de chance de décrocher ce trophée pour la septième fois de sa carrière. A quelques journées de la fin du championnat, le sextuple Ballon d’or (avec ses 19 buts) est très loin du trio de tête, constitué de Lewandoski (30 buts), Immobile (27 buts) et Timo Werner (24 buts).

Le dernier objectif de Messi, pour la saison, est la Ligue des champions. Depuis 2015, les Catalans n’ont plus jamais soulevé cette coupe, essuyant, à chaque saison, désillusion sur désillusion. Avec quatre C1 gagnées, le natif de Rosario voudra certainement remporter son cinquième titre et égaler son vieux rival, Cristiano Ronaldo.