Liga : les compositions probables de Real Madrid vs Eibar

Pour son premier match, après la reprise du championnat, à l’arrêt depuis des mois, le Real Madrid défie Eibar au stade Di Stéfano. Une rencontre importante pour les Madrilènes qui doivent l’emporter pour revenir à hauteur du Barça, tombeur de Majorque (4-0).

Second au classement avant la trêve forcée due à la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, le Real Madrid a l’intention de reprendre sa place de leader au cours des dernières rencontres de cette saison spéciale. Privés de plusieurs joueurs pour cause de blessure, les Merengues ont, d’ailleurs, récupéré l’ensemble de leur effectif. Eden Hazard est disponible après son opération en février, et Marco Asensio fera ses débuts en Liga cette saison, après s’être remis de sa blessure des ligaments.

Pour la rencontre de ce soir, comptant pour la 28è journée de Liga, Zidane ne pourra pas compter sur Mariano, Jovic, Lucas Vazquez ou Nacho. Le technicien français devrait aligner son équipe type, avec une attaque qui pourrait se composer de Benzema, Hazard et Bale. Isco est aussi une option.

Eibar, de son côté, devra faire sans Escalante, suspendu. Les joueurs de Mendilibar doivent se battre pour éviter la relégation à la fin de la saison, alors que le bas de tableau est très serré.

Voici les compositions probables des deux équipes :

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Isco, Hazard, Benzema

Eibar : Dmitrovic, Arbilla, Oliveira, Bigas, Cote, Orellana, Diop, Edu Expósito, Inui; Kike, Sergi Enrich