Liga : Le nouveau Messi de 15 ans pourrait faire ses débuts contre Barcelone

Surnommé le « nouveau Messi », Luka Romero fait déjà l’unanimité en Argentine, où ses dribbles et sa bonne vision de jeu ne laissent personne indifférent. Évoluant sous les couleurs de l’équipe première de Majorque, le jeune milieu de terrain pourrait faire ses débuts contre Barcelone, lors de la reprise de la Liga, prévue au 11 juin prochain.

Il n’a que 15 ans, mais est déjà un crack du ballon rond. Lui, c’est Luka Romero, jeune espoir argentin évoluant au Majorque en Espagne. Milieu de terrain hors pair, le jeune homme est souvent appelé, le nouveau Messi, pour sa qualité de jeu et ses dribles déroutantes. Pensionnaire de l’équipe B de son club, l’Argentin pourrait bientôt signer en professionnel. Selon le journal « Olé », le jeune homme a été appelé à l’entraînement de l’équipe principale des Los Bermellones Els Barralets et pourrait faire ses débuts contre le Barcelone, le 13 juin prochain, date de la reprise du championnat, suspendu depuis plusieurs semaines en raison de la pandémie du coronavirus. Et même s’il ne serait pas titularisé, Romero pourrait au moins rester sur le banc et gagner quelques minutes pendant le match.

Né au Mexique, Luka Romero a joué des matchs pour les catégories inférieures de l’équipe nationale argentine, en raison de la nationalité de ses parents. En trois saisons à Majorque, le joueur compte 31 buts en 28 apparitions.