Liga : le groupe du Barça pour le choc face à l’Atletico Madrid

Le Barça a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour la réception de l’Atletico Madrid, mardi, en 33è journée de Liga. Un groupe où figure le très indispensable milieu de terrain, Sergio Busquet, revenu de suspension.

Relégué au second plan du classement, à deux longueurs du leader, Real Madrid, le Barça reçoit, demain mardi, l’Atletico Madrid, au Camp Nou, pour le compte de la 33è journée de Liga. Avec deux nuls en trois sorties, les Blaugranas n’ont plus le droit à l’erreur et sont condamnés à gagner chacun de leurs six derniers matchs, au risque de faire une croix sur le titre.

Pour ce match, Quique Setién a convoqué un groupe de 23 joueurs. En partance pour la Juventus, le brésilien, Arthur, fait partie de la liste, tout comme Sergio Busquet, qui revient de suspension.

Le groupe du Barça :