Liga : le geste de Messi qui met en panique le Barça (vidéo)

Le nul du Barça face au Celta Vigo (2-2) ce weekend n’a pas seulement permis au Real Madrid de s’envoler au classement, il a aussi créé des tensions au sein du vestiaire des Blaugranas. D’après la presse espagnole, une vive dispute aurait éclaté entre les joueurs et leur entraîneur, à la fin de la rencontre.

Mais il n’y a pas qu’avec Setién que les choses semblent tendues. Les caméras de Movistar El Partidazo ont en effet diffusé une séquence entre Lionel Messi et l’adjoint de Setién Eder Sarabia. Alors que ce dernier profite d’une pause fraîcheur pour s’approcher de l’Argentin afin de lui donner une consigne, La Pulga semble lui adresser quelques mots avant de l’ignorer et de lui tourner le dos. Une séquence qui fait déjà les choux gras de la presse madrilène.

Your asshole is destroying the club This is very clear that Messi does not respect Eder Sarabia, Quique Setien's assistant manager.

A shame that Barcelona is going through this. pic.twitter.com/9dNTeJifCl

— Stephan huller (@stephanhhuller) June 29, 2020