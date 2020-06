Liga : coup dur pour le Real Madrid avant le choc face à Valence

A quelques heures de la rencontre décisive, face à valence en 29è journée de Liga, le Real Madrid vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Le club madrilène vient de perdre son milieu de terrain, Isco, blessé.

Les mauvaises nouvelles s’enchainent pour le Real Madrid en cette reprise de Liga, suspendue pendant trois mois en raison de la pandémie du coronavirus. Après la blessure de Nacho et les incertitudes de Dani Carvajal et Sergio Ramos, c’est autour d’Isco de rejoindre l’infirmerie. L’international espagnol s’est blessé à la cuisse et sera indisponible pendant plusieurs jours. « Suite aux examens réalisés par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Isco Alarcon, une blessure à la cuisse droite a été diagnostiquée », a annoncé le club espagnol dans un communiqué.

Une très mauvaise nouvelle pour les Merengues, qui reçoivent, ce soir, Valence, en championnat. Les hommes de Zidane sont 2ème au classement, à cinq points de retard sur le Barça, leader. Tout résultat, autre que la victoire, serait préjudiciable pour les Madrilènes dans la course au titre.