Libye : la LNA inflige un sérieux revers aux forces du GNA à Syrte

L’armée nationale libyenne a annoncé, vendredi, que ses forces avaient repris les opérations et que des frappes ont été menées. Ces frappes, indique la LNA, ciblaient des sites de «milices et mercenaires turcs» à As Saddadah, à l’est de Misrata, en Libye.

Selon le porte-parole de la LNA, le brigadier-général Khalid al-Mahjoub, plus de 80 hommes armés, combattant avec le gouvernement d’accord national (GNA), avaient été tués à Syrte. Les combattants comprennent des soldats turcs, des mercenaires pro-Ankara et des groupes terroristes, rapporte Asharq Al Awsat. Selon le centre des médias de la LNA, les forces ont intensifié les frappes aériennes pour déjouer les efforts du GNA pour se déplacer vers l’est et prendre le contrôle de Syrte.

L’opération Volcano of Rage, lancée par les forces du GNA, a révélé qu’elles avaient saisi une importante ligne d’alimentation de 350 km, reliant le sud à l’ouest de la Libye. Cette ligne d’approvisionnement a été utilisée pendant un an par l’ANL, lors de ses tentatives de « libération » de la capitale, Tripoli. Le ministère de l’Intérieur du GNA a accusé la LNA d’avoir enlevé un général de brigade à Syrte.