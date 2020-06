Letizia d’Espagne, glamour et chic en Espadrilles (photo)

Letizia d’Espagne ne cesse de multiplier ses sorties, ainsi que ses looks, à la fois chic et parfaits, pour un dressing estival, depuis le déconfinement. Lors de sa visite aux Îles Grandes Canaries, ce 23 juin 2020, elle a misé sur une paire d’Espadrilles compensées, blanche ou noire, qui se marie bien avec sa jupe plissée, sa robe midi, ou son pantalon fluide.

A la fin du confinement, lié à la pandémie de Covid-19, la reine d’Espagne a pu reprendre ses nombreux engagements aux côtés de son mari, le roi Felipe IV. En effet, pour leur visite officielle aux Canaries, le 23 juin 2020, elle a porté son choix sur une jolie robe midi décolleté en V de la collection « Zara ». Cette tenue, qui a mis en valeur sa peau caramel et dont le coût variait entre 45,95 et 25,99 euros, est déjà en rupture de stock sur le site de la collection.

Letizia d’Espagne a accessoirisé sa jolie robe midi avec une paire d’espadrilles compensées de la marque « Macarena », qu’elle possède en couleurs blanche et noire. Ce modèle ALBA50 qui est d’un coût de 60 euros est dotée de lacets qui se nouent sur la cheville, afin de laisser voir l’élégance.

@: Gala

@: Gala Il faut rappeler que la famille royale espagnole était à Madrid, le 19 juin 2020, pour la célébration des six ans de règne de Felipe IV. Et pour s’y rendre, la reine a misé sur sa fameuse paire d’espadrilles en noir, assortie à un top noir, sur une ravissante longue jupe plissée « Massimo Dutti » de 59,95 euros .

@: Gala

Par ailleurs, l’ancienne journaliste dispose d’une large collection de jupes longues plissées. Et cela tombe bien pour cette saison; et pour cause, ce modèle revient en force pour les tendances mode de cet été.