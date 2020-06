L’Ethiopie va commencer à remplir son barrage sur le Nil malgré les tensions

Les autorités éthiopiennes ont annoncé que le remplissage du barrage hydroélectrique sur le Nil, commencera dans les deux prochaines semaines, rapporte l’agence Anadolu.

«L’Éthiopie devrait commencer à remplir le RGO dans les deux prochaines semaines, pendant lesquelles les travaux de construction restants se poursuivront. C’est au cours de cette période que les trois pays ont convenu de parvenir à un accord final sur quelques questions en suspens », indique un communiqué du gouvernement. Cette annonce intervient après un sommet en ligne des dirigeants de l’Éthiopie, du Soudan et de l’Égypte convoqué par l’Union africaine (UA) pour des négociations sur les lignes directrices pour le grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD).

Le communiqué du gouvernement éthiopien indique également que l’Ethiopie, le Soudan et l’Egypte poursuivront les pourparlers et devraient parvenir à un consensus dans les deux prochaines semaines. «La réunion a également décidé d’informer le Conseil de sécurité des Nations Unies que l’Union africaine est saisie de la question», rapporte le communiqué cité par Anadolu. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, l’actuel président de l’UA, a présidé la réunion, à laquelle ont également assisté des représentants du Bureau de l’Assemblée de l’UA, comprenant le Kenya, la République démocratique du Congo et le Mali. Tous les responsables ont exhorté l’Éthiopie, le Soudan et l’Égypte « à cesser toute escalade inutile des médias ».

L’Éthiopie a commencé à construire le RGO en 2011 sur le Nil bleu, un affluent du Nil, près de la frontière avec le Soudan. La construction du projet de 147 mètres de haut et 1,8 km de long devrait se terminer d’ici 2023. Avec une capacité de réservoir de 74 milliards de mètres cubes, le barrage hydroélectrique produira 6 475 mégawatts pour l’usage domestique et industriel de l’Éthiopie, ainsi que pour l’exportation vers les pays voisins.