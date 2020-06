Les plus beaux looks décontractés des stars du Gotha (photo)

Kate Middleton, Letizia d’Espagne, Sofia de Suède,… les duchesses, reines et princesses savent aussi miser sur la tendance mode cool et décontractée, comme : sneakers, casquettes, pantalons de jogging. Allons donc à la découverte des plus beaux styles décontractés des stars du gotha.

Lady Diana, la mère des ducs de Cambridge et de Sussex, était la première à avoir donné le top. Un effortless et cool, précurseur que la jeune génération de reines, duchesses et princesses copie juste à leur tour. En effet, elle n’hésitait pas à porter de long manteau noir et jeans sur des paires de Sneakers, se fringuer de pulls en maille avec des casquettes xxl, ou carrément des jeans sur des sweats fantaisistes.

Tout comme les autres, la cousine de William et d'Harry, Lady Amelia Windsor n'hésite pas à mixer une robe de soirée de gala avec une paire de sneakers.