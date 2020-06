Les pays membres de la CPI apportent leur soutien à Fatou Bensouda et ses collègues

Alors que les Etats-Unis menacent de sanctions les membres de la Cour pénale internationale, les pays membres de la juridiction volent au secours de Bensouda et ses collègues.

Une déclaration conjointe rédigée par le Costa Rica et la Suisse a été soutenue par 67 des 123 membres de la CPI, le premier effort pour montrer un front uni parmi les membres de tous les continents. «Nous reconfirmons notre soutien indéfectible à la Cour en tant qu’institution judiciaire indépendante et impartiale», a indiqué le document. La CPI faisait «partie intégrante» de l’ordre judiciaire international et «une institution centrale dans la lutte contre l’impunité». L’administration du président américain dit qu’elle s’oppose à la CPI parce qu’elle craint ce qu’elle appelle des poursuites à motivation politique des États-Unis et allié d’Israël.

Il y a deux semaines, Trump a signé un décret exécutif autorisant le blocage des avoirs et les restrictions de voyage contre les employés de la CPI, impliqués dans une enquête sur des crimes de guerre présumés commises en Afghanistan par les forces américaines. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, souhaite enquêter sur d’éventuels crimes commis entre 2003 et 2014, y compris des meurtres de masse présumés de civils par des insurgés talibans, ainsi que des allégations de torture de prisonniers par les autorités afghanes et, dans une moindre mesure, par les forces américaines et la CIA. L’enquête de la CPI a été approuvée en mars.