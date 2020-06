Les militaires du Niger, du Faso et du Mali massacrent des civils autant que les terroristes (Amnesty)

La guerre au Sahel contre le terrorisme ne faiblit pas; ainsi, plusieurs personnes ont déjà trouvé la mort. Selon Amnesty international, aussi bien les terroristes que les forces africaines dans la région sont responsables des massacres de civils au Mali, au Niger et au Burkina Faso.

Amnesty international a fait de nouvelles révélations sur les massacres dans le Sahel sur fond de terrorisme. Selon l’organisation de défense des droits de l’homme, les forces militaires engagées dans la guerre contre les militants extrémistes, ont massacré des dizaines de civils dans des exécutions sommaires.

«L’insécurité sévit au Sahel, où la population en général est coincée entre les attaques de groupes armés et les opérations militaires en cours. Alors que les arrestations arbitraires par les forces de sécurité balaient des dizaines de personnes à la fois, certaines ne sont pas revues, et l’ampleur réelle des violations commises par les armées est inconnue », a déclaré Samira Daoud, directrice d’Amnesty International pour l’Afrique de l’ouest et du centre.

Des gouvernements restés silencieux

Cet état de chose étant porté à la connaissance des autorités de ces différents pays, Amnesty souligne qu’aucune action véritable n’a encore été menée pour y remédier. «Jusqu’à présent, les promesses des gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour lutter contre ces violations ont sonné creux. Les autorités de ces pays doivent enquêter de manière urgente et rigoureuse sur ces incidents, dont beaucoup pourraient constituer des crimes de guerre, et veiller à ce que la population en général soit protégée pendant les opérations militaires contre les groupes armés », insiste Daoud.

Le briefing met en évidence les violations commises lors de la réponse militaire à l’insécurité au Mali, au Burkina Faso et au Niger, alors que les trois pays sont confrontés à la menace posée par des groupes armés, tels que le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) et l’État islamique en le Grand Sahara (ISGS).

Extrait du rapport d’Amnesty International