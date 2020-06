« Les Ivoiriens me sous-estiment », Eudoxie Yao tournée en ridicule répond

Depuis la célébration de son anniversaire le 14 Juin dernier, Eudoxie Yao est devenue la risée des internautes ivoiriens. Et pour cause, des véhicules flambant neuf de marque Range Rover …

Pour son anniversaire, Eudoxie Yao n’a pas hésité à brandir des cadeaux qu’elle aurait reçus pour la circonstance. Sur ses différentes publications, la Go Bobaraba a dévoilé aux internautes, deux bolides noir et blanc, de marque Range Rover.

En plus des deux luxueuses voitures de type 4X4, « DOXY ROVER » comme elle veut se faire appeler, n’a pas manqué non plus de balancer sur la toile des liasses de billets de banques. Un cadeau pour ses « Un an de plus ». De quoi faire sourciller les internautes qui ont fouiné pour découvrir le pot aux roses.

En effet, selon plusieurs personnes, ces voitures ne lui appartiendraient simplement pas. Gros montage et «coup de Pub » clament les ivoiriens qui n’y croient pas. Sévèrement vilipendée par de nombreux internautes qui l’ont traitée de menteuse, la Go Bobaraba, invité samedi à l’émission « Accusé, levez-vous » sur Trace FM, dit ne pas comprendre cette attitude des internautes ivoiriens.

« Les Ivoiriens me sous-estiment. Ils mettent en doute tout ce que je fais. Mais les injures qu’ils profèrent à mon encontre me font avancer. Oui, chaque fois que vous m’insultez sur les réseaux sociaux, des portes ne font que s’ouvrir pour moi. Dieu me bénit. Pour les deux Range Rovers, j’ai été traitée de tous les noms. Cela a énervé une connaissance, à tel point qu’elle a promis m’en offir une autre. Donc, la 3ème Range Rover est en route » laisse entendre la star ivoirienne qui anime les réseaux ivoiriens par ses buzz atypiques.

Eudoxie ne manque pas non plus de nous en dire plus sur son paquet de billets de banques : « C’est 21 millions cash qui m’ont été offerts également pour mon anniversaire 2020. C’est déposé en ce moment sur mon compte au frais », a signifié Eudoxie Yao.