Les Etats Unis entrent officiellement en récession

Les États-Unis sont officiellement tombés en récession en février, selon le NBER cité par Business Insider. Le ralentissement économique soudain a marqué la fin de l’expansion record de 128 mois qui a commencé en juin 2009.

Les États-Unis sont officiellement entrés dans une récession en février, mettant fin à la plus longue expansion économique depuis 1854, selon le comité qui sert d’arbitre officiel des ralentissements. Le National Bureau of Economic Research a déclaré lundi que l’économie américaine avait atteint un sommet en février, marquant la fin de l’expansion économique record de 128 mois qui avait commencé en juin 2009. C’était aussi le début d’une récession provoquée par la pandémie de coronavirus et la conséquence des mesures restrictives pour contenir la propagation de COVID-19, souligne Business Insider.

Alors que certains analystes envisagent une récession deux trimestres consécutifs de déclin de l’activité économique, le NBER considère une récession comme « une baisse significative de l’activité économique répartie sur l’ensemble de l’économie, normalement visible dans la production, l’emploi et d’autres indicateurs ». Le NBER a reconnu que la pandémie de coronavirus avait provoqué un ralentissement économique dont la dynamique et les caractéristiques différaient des récessions précédentes. « Néanmoins, l’ampleur sans précédent de la baisse de l’emploi et de la production, et sa large portée dans l’ensemble de l’économie, justifie la désignation de cet épisode comme une récession, même s’il s’avère plus bref que les contractions antérieures », a souligné le comité dans sa déclaration.