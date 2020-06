Les effets du Coronavirus « se feront sentir dans les décennies à venir », (OMS)

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé s’est prononcé sur les effets de la pandémie de Coronavirus et a indiqué que la maladie continue de s’accélérer et que ses conséquences se feraient sentir sur un long moment.

La pandémie de coronavirus continue de s’accélérer et ses effets se feront sentir pendant des décennies, a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé lors d’une conférence en ligne. « La pandémie continue de s’accélérer », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors du forum virtuel sur la santé organisé par Dubaï aux Émirats arabes unis. « Nous savons que la pandémie est bien plus qu’une crise sanitaire, c’est une crise économique, une crise sociale et dans de nombreux pays une crise politique. Ses effets se feront sentir dans les décennies à venir ».

Le patron de l’OMS a aussi indiqué que pour combattre et gagner contre la maladie respiratoire, le monde avait besoin de l’union et non de division. Il a aussi insisté sur le fait qu’il est très important de ne pas politiser la crise sanitaire que vit le monde. Les infections à coronavirus dans le monde ont dépassé 9 millions, selon Worldomètres et CoronaTracker, alors que l’Organisation mondiale de la santé a signalé une augmentation record des cas de coronavirus dans le monde, avec une augmentation totale de 183 020 en 24 heures.