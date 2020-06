Les 10 célébrités les mieux payées au monde en 2020

Le magazine Forbes vient de révéler son classement des 100 personnalités, les mieux payées pour l’année 2020. Après avoir couronné le joueur de tennis, Roger Federer, comme le sportif, le mieux payé du monde, entre juin 2019 et juin 2020, c’est au tour de Kylie Jenner d’être sacrée, célébrité, la mieux rémunérée de 2020.

Comme chaque année, le magazine Forbes a publié son classement des personnalités, les mieux payées en 2020. Et tous ces zéros, les uns derrières les autres, nous donnent le tournis.

Taylor Swift, détentrice de la première place du podium, depuis l’année dernière, a cédé sa place à Kylie Jenner. Celle que le « New York Post » qualifie de « célébrité la plus influente de l’industrie de la mode », est sacrée célébrité, la mieux rémunérée de l’année 2020 aux côtés de Kanye West. Ils ont empoché respectivement 590 millions et 170 millions de dollars pendant l’année.

Si le mari de Kim Kardashian a gagné beaucoup d’argent grâce à sa collaboration Yeezy avec Adidas, la demi-sœur de Kim Kardashian a fait fortune en vendant 51 % de sa marque de maquillage au géant Coty, en janvier dernier. Bien qu’elle soit soupçonnée d’avoir menti sur la rentabilité de son entreprise, la vente de Kylie Cosmetics lui aurait rapporté 600 millions de dollars, d’après Forbes.