Les 03 détails insoupçonnés que les hommes observent chez les femmes

Brenda Boukris, experte en amour et en relation homme/femme, depuis 2015, publie une vidéo par jour sur sa chaîne YouTube, Attitude Séduction. Le 27 mai 2020, elle s’est intéressée aux trois détails importants que les hommes regardent chez les femmes.

Le physique ne suffit pas pour un homme. C’est pourquoi, la première chose que les hommes vont regarder chez une femme est son attitude et son optimiste. Selon Brenda Boukris, les femmes ont tendance à croire qu’en ayant une attitude plutôt pessimiste, elle auront un homme qui essayera de leur remonter le moral. Or, dit-elle, les hommes n’ont pas envie de coucher ou de vivre en couple avec des femmes qui ne sont pas joyeuses et lumineuses.

Le second détail que les hommes observent chez une femme, c’est si vous êtes une femme active. « Une femme active, c’est dans tous les sens du terme. Une femme peut être active dans sa vie sociale, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle », a expliqué Brenda Boukris. D’après elle, la première question que se pose un homme, c’est » qu’est-ce que cette femme fait de ses journées et comment elle travaille sa passion ». Pour ce faire, la femme doit être indépendante affectivement, professionnellement et en matière de vie sociale.

Le troisième détail, c’est la conversation. Ici, les hommes veulent savoir si vous placez les mots justes avec amour et passion. Le regard est un simulant hors pairs, Les yeux d’une belle femme font des ravages, et avec une femme aussi douée, l’homme s’y plait dans la relation. Le but n’est pas d’être intéressante sur tout, mais d’être intéressée et d’avoir de la discussion.