L’épidémie de Covid-19 est « sous contrôle » en France (Conseil scientifique)

En France, le président du conseil scientifique s’est prononcé, ce vendredi, sur l’évolution de la courbe épidémiologique sur l’ensemble du territoire. Pour le Pr Jean-François Delfraissy, l’épidémie est sous contrôle dans l’Hexagone.

La France a réussi à maîtriser l’épidémie de la covid-19, qui ravage le monde, depuis décembre 2019. « Le virus continue à circuler, en particulier dans certaines régions […] mais il circule à une petite vitesse. Là où on avait à peu près plusieurs dizaines de milliers de cas, autour de 80 000 nouveaux cas par jour début mars, avant le confinement, on estime qu’on est maintenant autour de 1 000 cas à peu près», a déclaré le président du conseil scientifique.

« Ça montre bien qu’il y a une réduction importante. Et puis surtout, on a tous les outils pour dépister ces nouveaux cas. On a les tests, on a ensuite tout un système d’isolement et de contact des contacts, qui permet d’éviter évidemment l’extension », a poursuivi l’expert. Il a toutefois rappelé la nécessité de maintenir quelques mesures, afin d’éviter une seconde vague épidémiologique.

Ces déclarations viennent confirmer le retour progressif à la vie normale entamé en France, depuis quelques semaines. La France, comme certains de ses voisins, a été touchée par le virus qui a fait plus de 29 000 décès sur son sol.