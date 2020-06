L’église d’Angleterre refuse un poste à un prêtre parce qu’il est Noir

Un vicaire stagiaire noir s’est vu refuser un poste par l’Église d’Angleterre, parce que la démographie des paroissiens, dans la région où il avait postulé, était une « classe ouvrière blanche monochrome », et cela pourrait le mettre « mal à l’aise ».

Augustine Tanner-Ihm a dénoncé le « racisme institutionnel » dans l’église, après que la déclaration a été répertoriée comme l’une des deux raisons pour lesquelles il n’était pas accepté pour un rôle de curé dans la région du Hertfordshire. La dispute a éclaté en février après que M. Tanner-Ihm a été refusé pour une curation dans le diocèse de St Albans. Mais l’homme de 30 ans ne l’a rendu public que suite à la réaction favorable de l’Église d’Angleterre aux manifestations de Black Lives Matter.

Parallèlement à sa critique de l’église, M. Tanner-Ihm, dont les ancêtres étaient des esclaves, a également appelé l’église à « utiliser des actions et non des mots », après que plusieurs hauts responsables de l’église ont soutenu les récentes manifestations. Jeudi, un porte-parole de l’Église d’Angleterre a déclaré que les diocèses de St Albans avaient « reconnu son échec » et a envoyé des excuses écrites à M. Tanner-Ihm, tandis que l’auteur de l’e-mail a également exprimé ses regrets et présenté ses excuses.