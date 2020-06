Le Soudan du Sud suspendu de l’Union Africaine

Le Soudan du Sud est suspendu de l’Union africaine jusqu’à nouvel ordre. Et pour cause, Juba doit neuf millions de dollars d’arriérés de paiement à l’organisation continentale.

Le Soudan du Sud ne pourra plus participer aux activités de l’Union Africaine jusqu’à nouvel. De sources proches de l’institution sise à Addis-Abeba, en Ethiopie, Juba doit neuf millions de dollars d’arriérés. Selon RFI, le ministère sud-soudanais des affaires étrangères a reconnu les faits. Cependant, les autorités du pays se sont engagées pour le remboursement de la dette.

Par ailleurs, le pays de Salva Kiir n’est pas à sa première expérience. En octobre dernier, la dette de Juba avoisinait 30 millions de dollars. Menacé de suspension, le gouvernement sud-soudanais avait remboursé en urgence une partie des fonds, sous peine de sanctions.

Plus jeune Etat du monde, le Soudan du Sud est plongé dans la guerre civile, nourrissant une crise politique sans précédent, depuis 2013. Le président Salva Kiir et le numéro 2 du régime, le chef rebelle Riek Machar, qui sont au cœur du conflit, ont récemment annoncé la formation d’un gouvernement d’union nationale sous la pression de l’Union africaine et l’ONU.