« Le Real Madrid m’a appris à lutter jusqu’au bout »

Dans un entretien, relayé par Marca, Marcelo a confié avoir tout appris dans la vie, grâce à son passage au Real Real Madrid, qui lui tout donné, tant sur le plan professionnel que dans la vie, en général.

Recruté par le Real Madrid en 2006, Marcelo a tout gagné avec ce club, dont quatre Ligues des champions et quatre Liga. Concurrencé, cette saison, par Florent Mendy, qui l’a relégué sur le banc à plusieurs reprises, l’international brésilien n’en demeure pas moins un cadre incontournable du vestiaire madrilène et un monstre assoiffé de titres. Dans un entretien, relayé par Marca, Marcelo a évoqué la mentalité de gagnant qu’il faut avoir au Real Madrid, avouant au passage qu’il a appris certaines valeurs grâce à son passage dans la capitale espagnole. « L’important, c’est que, quand on gagne un titre, on ne pense pas à s’arrêter, on pense à gagner plus. Madrid m’a appris à me battre jusqu’au bout et à remporter une finale. Quand nous pensons que nous avons tout gagné, nous pensons que nous voulons tout gagner à nouveau. Madrid grandit à chaque finale. Si votre ami donne tout, vous donnez tout aussi. La motivation vous fait vous sentir bien, vous grandissez dans le jeu. Les finales doivent être gagnées de toute façon », a expliqué le défenseur du Real Madrid.

Le Brésilien a également évoqué la reprise de la Liga, prévue pour le 11 juin prochain, après plusieurs mois de suspension en raison de la pandémie du coronavirus. Le Latéral droit merengue a hâte de reprendre la compétition et considère que lui et ses coéquipiers sont sur la bonne voie « Nous progressons. Nous avons eu des moments très difficiles, sans entraînement, sans football, sans contacts. Nous avons décidé qu’il devait y avoir onze finales, qu’il fallait tout donner pour gagner. Nous voulons gagner et nous essaierons de les gagner tous », a-t-il ajouté.