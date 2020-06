Le président brésilien Jair Bolsonaro serait infecté par le coronavirus

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a déclaré qu’il avait peut-être déjà contracté le coronavirus et qu’il pourrait faire un autre test, ayant déjà été testé négatif au virus, plusieurs fois, des semaines plus tôt.

Bolsonaro a déclaré qu’il avait été testé négatif deux fois, mais avait mené une bataille judiciaire pour empêcher la publication des résultats des tests de l’hôpital, soulevant des questions, quant à savoir s’il avait peut-être été infecté ou non. Il revient cette fois et indique qu’il referait le test de la maladie pour vérification. Depuis le début de l’épidémie, le président brésilien n’a cessé de minimiser les effets de la maladie et a milité pour un non confinement des différents Etats du pays, malgré la montée galopante des cas dsur le sol de ce pays sud-américain.

Le Brésil a enregistré 39 483 nouveaux cas confirmés de nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, ainsi que 1 141 décès, a indiqué le ministère de la Santé. Le Brésil a enregistré plus de 1,2 million de cas, depuis le début de la pandémie, tandis que les décès cumulés s’élèvent à 54 971, selon le ministère.