Le pays le plus dangereux au monde, selon l’ancien collaborateur de Trump, James Mattis

L’ancien secrétaire d’Etat américain à la Défense, James Mattis, considérait le Pakistan comme le pays le plus dangereux du monde, en raison de l’extrémisme religieux de la société, du fondamentalisme radical et de l’augmentation de son arsenal nucléaire, rapporte Shafaq News.

Dans son livre Call Sign Chaos: Learning to Lead, il a écrit: « De tous les pays avec lesquels j’ai traité, je considère le Pakistan comme le plus dangereux. » S’exprimant au Conseil des relations internationales à New York, Mattis, qui a dirigé les forces américaines en Afghanistan pendant un certain temps, a déclaré que « l’extrémisme dans la société est la cause du danger », notant que les « militaires pakistanais » étaient d’accord avec lui.

« Ils savent ce qui se passe, ils le comprennent, lorsqu’une société est extrémiste, ajoutant que c’est l’arsenal nucléaire qui croît le plus rapidement au monde, vous comprenez pourquoi je pense que nous devons nous concentrer sur la maîtrise des armements et la non-prolifération, c’est le plus gros problème actuellement , » a-t-il noté. Mattis et ses opinions sont si largement respectés à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis, dans la mesure où la présidente de la Chambre démocratique, Nancy Pelosi, a considéré sa démission de l’administration Trump comme le dernier retrait sensé de l’entourage du président actuel.