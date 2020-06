« Le niveau baisse au département d’État américain », la Russie déboulonne les USA

La Russie a appelé les Etats-Unis à quitter la Syrie pour aller s’occuper de ses propres crises internes. Un appel qui intervient, alors que le pays est confronté à des troubles sociaux, suite au meurtre d’un Afro-américain par un policier blanc, rapporte Press Tv.

Le secrétaire d’État adjoint américain, David Schenker, a fait plus tôt une déclaration pour condamner la présence russe en Syrie, indiquant que la Russie devrait « sortir » de Syrie, car elle y avait joué un rôle « destructeur ». La Russie n’a pas digéré ce discours et son ministère des Affaires étrangères a qualifié de « stupides », ces déclarations de Schenker. « Il semble qu’il (Schenker) ne savait pas de quoi il parlait. Ses propos ont dépassé le bien et le mal. Ce sont des propos stupides », a déclaré une source au ministère russe des Affaires étrangères. « Le niveau professionnel baisse au département d’État américain. Les États-Unis devraient quitter la Syrie et faire face à leur crise interne », a ajouté la même source.

Et comme si cela ne suffisait pas, la représentation russe à Washington en a aussi ajouté, en martelant que « nous voudrions rappeler que l’armée russe est stationnée en Syrie à l’invitation de son gouvernement ». Les troupes russes ont été officiellement invitées par le gouvernement syrien en 2015 et, aux côtés de conseillers militaires iraniens, ont aidé Damas à repousser progressivement les terroristes soutenus par des étrangers qui ravageaient le pays depuis 2011. « La question importante qui se pose est de savoir pour quelle raison les États-Unis occupent plusieurs parties d’un pays souverain. Ni les autorités légitimes ni le Conseil de sécurité de l’ONU n’ont autorisé le déploiement de troupes américaines en Syrie », a ajouté l’ambassade russe à Washington.