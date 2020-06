Le Mexique prêt à fournir du carburant au Venezuela s’il en demande

Alors que le Venezuela est en pleine crise de carburant, le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, a indiqué que si le Venezuela lui demandait de l’essence, il lui en fournirait, mais il a précisé que le gouvernement de Nicolas Maduro s’était abstenu de le faire jusqu’à présent.

Lors de sa conférence quotidienne, le président Lopez Obrador a été invité à dire si le gouvernement bolivarien du Venezuela avait demandé au gouvernement mexicain de l’aider à fournir de l’essence, comme le mentionnaient les articles de presse. Obrador a déclaré catégoriquement que cela ne s’était pas encore produit.

En insistant sur ce qu’il répondrait si la demande était faite, Lopez Obrador a répondu sans laisser de doute que dans le cas où cela se produirait, ce serait par besoin humanitaire et nous le ferions parce que le Mexique est un pays libre, indépendant et souverain et nous prenons nos propres décisions.

Il a déclaré que le Mexique ne s’immisce pas dans les politiques internes d’autres pays et que son gouvernement est fidèle au principe de l’autodétermination des peuples. Il a également été très catégorique en affirmant que personne n’a le droit d’opprimer d’autres pays et qu’aucune hégémonie ne peut écraser une nation.

Ces dernières paroles pourraient être mal vus par les Etats Unis qui, pour voir partir Maduro de la tête du pays, ont imposé des sanctions qui étouffent le Venezuela. Le pays dispose de l’un des plus gros réservoir de pétrole au monde mais faute de raffineries, souffre d’une carence terrible en carburant.