Le geste du président algérien à l’endroit du roi du Maroc malgré les tensions

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a envoyé un message au roi Mohammed VI du Maroc, lui souhaitant une « guérison rapide », après la récente opération cardiaque, subie par le monarque, le 14 juin.

Alors que les tensions entre les deux pays sont toujours à leur paroxysme, les dirigeants de l’Algérie et du Maroc ne semblent pas en conflit personnel. Selon des rapports des médias algériens, Tebboune a affirmé qu’il avait «appris avec un immense soulagement» que l’opération du roi avait réussi. «Votre Majesté, le Roi et cher frère, j’ai appris avec un immense soulagement et assurance la nouvelle de la réussite de votre opération chirurgicale. Je ne peux, à cette occasion, que remercier Dieu, Tout-Puissant, pour sa grâce, le priant de vous accorder un prompt rétablissement et de vous protéger de tout mal », a écrit Tebboune dans son message.

Le président algérien a conclu son message, demandant au roi d’accepter ses «sincères vœux de santé et l’expression de mes sentiments de considération et d’estime». Le roi a été opéré le 14 juin à la clinique du Palais Royal de Rabat, après avoir présenté une récidive d’un trouble du rythme cardiaque, ou flutter auriculaire, sur un cœur en bonne santé. L’adresse du président algérien intervient, alors que les deux pays se comportent comme des ennemis, depuis des décennies, et les frontières entre eux sont toujours fermées. Cependant, malgré les tensions, l’Algérie constitue la deuxième destination de masques faciaux marocains, pendant cette période d’épidémie de coronavirus.