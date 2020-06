Le Coronavirus commence à régresser en Afrique ! Vers le bout du tunnel ?

Le coronavirus continue son évolution macabre dans le monde avec son lot d’infections et de décès. En Afrique, la pandémie se propage lentement, mais le continent africain commence à enregistrer une baisse des cas de contamination.

L’Afrique a-t-elle déjà passé le pic des infections au Coronavirus ? Pour le moment, les derniers décomptes font état de baisse des cas d’infection à la Covid-19 sur le continent. Selon des statistiques de l’OMS, l’Afrique a connu une deuxième baisse consécutive des cas de contamination. Un dernier décompte fait état de 7 703 cas, ces dernières 24 heures, après les 8 439 cas enregistrés, mardi, et 10 036, lundi.

Ces chiffres sont évocateurs d’espoir pour le monde et surtout pour les peuples africains, car si cela continue, ce serait une remarquable victoire du continent sur une maladie que le monde disait, sera fatale pour l’Afrique. Cependant, on n’en est pas encore là et les différents Etats devraient continuer à sensibiliser et prendre les mesures pour maintenir le cap. Au total, il y a 259 111 cas confirmés en Afrique avec 7 016 décès, 118 746 personnes guéries et 133 349 autres sous traitement.