Le continent africain dépasse la barre des 200 000 cas de Coronavirus

L’épidémie de Coronavirus continue sa progression sur le continent africain. Selon un rapport d’Africa News, le continent compte 202 782 cas et 5 516 décès dus à la Covid-19.

Le nombre de cas de coronavirus en Afrique constitue toujours une petite partie du nombre mondial. Cependant, au lieu d’aller en ralentissant, le nombre d’infections continue d’évoluer et le continent a passé la barre des 200 000 cas confirmés du Coronavirus. Même si la progression est relativement lente, les responsables en Afrique du Sud et ailleurs ont exprimé leur inquiétude, car le nombre d’infections continue d’augmenter.

L’Afrique du Sud est en tête du continent avec 52 991 cas, dont près des deux tiers dans la province du Cap occidental, centrée sur la ville du Cap. Selon les données de l’Université Johns Hopkins, près de 7,2 millions de personnes ont maintenant été confirmées comme étant atteintes du coronavirus et près de 409 000 sont décédées dans le monde entier. Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Brésil ont enregistré le plus grand nombre de morts. Les États-Unis, le Brésil et la Russie ont le plus de cas du virus mortel.