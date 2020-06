« Le centre de traitement des malades de la Covid-19 à Allada est saturé », Malick Gomina

La flambée des cas positifs à la Covid-19 et le nombre de décès enregistrés au Bénin, inquiète. Ce lundi à la montée des couleurs, le Maire de Djougou, Malick Gomina a tiré l’attention de ses collaborateurs sur la dangerosité de ce virus. Il a également abordé brièvement la situation du centre de traitement d’Allada.

L’évolution de la Covid-19 au Bénin devient très préoccupante. La progression du virus s’observe à un moment où la population bafoue les gestes barrières. Et pourtant le virus est bel et bien présent dans le pays, et progresse. « C’est maintenant que la maladie veut atteindre sa vitesse de croisière », a affirmé Malick Gomina.

A l’en croire, le centre de traitement des personnes atteintes, situé à Allada, est saturé avec une hausse de demande de réanimation. « Je peux vous dire que le centre de traitement des malades de la Covid-19 à Allada est saturé actuellement en terme de personnes qui sont là-bas et qui ont besoin de réanimation. Ils ne peuvent même pas en recevoir ces jours-ci », a déclaré Malick Gomina, Maire de Djougou.

Nécessité de renouer avec le respect des gestes barrières

Face à cette progression rapide de la pandémie, le Maire de la ville de Djougou compte bien protéger sa population. Il a lancé un appel pressant à ses collaborateurs et à tous ses administrés pour le respect strict des mesures préventives. « Les geste barrières et autres que nous avons abonnés, je vous en prie, reprenons les. Parcequ’il faut vivre d’abord avant de pouvoir travailler », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs évoqué le décès du député Alidou Démonlé Moko, emporté par la Covid-19, pour montrer qu’il ne faut pas banaliser avec la pandémie. « Ce n’est pas de la blague, la Covid est au Bénin et tue. L’ancien maire de Kandi, actuel député Demonlé Moko est parti hier du Covid. Vraiment je nous en prie, ne prenons pas la chose à la légère. Les gestes barrières doivent revenir plus qu’hier. C’est indispensable pour nous, c’est indispensable pour nos populations », a-t-il martelé face au personnel de la Mairie.

La Covid-19 en chiffres au Bénin (14 juin 2020)

Le dernier bilan à la date du 14 juin 2020 montre que le Bénin a enregistré 13 nouveaux cas positifs, 02 nouveaux décès et 04 nouvelles guérisons. Le bilan global fait état de 483 cas confirmés, 242 cas sous traitement, 232 guérisons et 09 cas de décès.