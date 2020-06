Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé font le Buzz à la CPI (Photos)

La Cour pénale internationale examine, lundi, l’appel de la procureure contre l’acquittement de l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, et son ex-ministre de la jeunesse, Charles Blé Goudé. Une audience à laquelle étaient présentes les deux personnalités.

L’arrivée à l’audience de Laurent Gbagbo a fait le buzz sur les réseaux sociaux, car l’ancien président paraissait presque méconnaissable à première vue. En effet, selon un rapport d’Afrik Soir, Gbagbo est apparu « arborant une barbe grisonnante, quelque peu fournie ». Le Woody de Mama, sept mois après sa dernière apparition, a surement subit les effets du confinement, selon les internautes.

De l’autre côté, l’ancien ministre de la jeunesse, Charles Blé Goudé, lui a été vu arriver à la CPI en costume cravate et sans barbe mais sur un vélo. Histoire d’exprimer peut-être la jouissance de sa liberté retrouvée.

Leur procès a été interrompu à mi-parcours lorsque le tribunal a déclaré que les procureurs n’avaient pas prouvé leur cas. En faisant appel de cette décision, le parquet a déclaré que cette décision était « juridiquement et procéduralement défectueuse de sorte qu’elle ne pouvait avoir, pour effet juridique, de rejeter toutes les charges contre M. Gbagbo et M. Ble Goude ». Aucune décision n’est immédiatement attendue, mais les développements sont surveillés de près, en Côte d’Ivoire, où les deux hommes ont encore des partisans et des aspirations politiques considérables.