L’armée chinoise fait don d’équipements médicaux aux forces militaires du Rwanda

Malgré que le coronavirus fait rage dans le monde, la coopération ne s’est pas coupée pour autant. Les forces militaires chinoises ont fait don de plusieurs fournitures médicales aux Forces de défense rwandaises.

Le ministère rwandais de la défense a annoncé, dans un communiqué, avoir réceptionné du matériel médical composé de fournitures de prévention et de contrôle Covid-19 d’une valeur de 290 000 $ US. Cette cargaison a été offerte par l’armée populaire de libération de la Chine (APL) et transportée par elle jusqu’à l’aéroport international de Kigali, au Rwanda. Le matériel a été réceptionné à l’aéroport par le chef d’Etat-major des Forces de défense rwandaises (CDS), le général Bosco Kazura.

Lors de la remise de l’équipement au CDS, l’ambassadeur de Chine au Rwanda, Rao Hongwei, a déclaré que les fournitures étaient destinées à soutenir le peuple rwandais et ses militaires contre l’épidémie de Covid-19. « Le don aidera la partie rwandaise à améliorer sa capacité à lutter contre la pandémie de Covid-19. C’est un signe de relations profondes et amicales entre la Chine et le Rwanda », a déclaré Hongwei. Ceci » montre que, si nous combinons nos efforts, nous allons certainement nous battre et surmonter les défis et en particulier la pandémie de Covid-19″, a déclaré le général Kazura. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 au Rwanda est de 410, avec 13 nouveaux cas identifiés et deux décès, a annoncé, jeudi, le ministère de la Santé.